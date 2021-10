Poprázdninové testování proběhne ve školách v osmi okresech. Neočkovaní učitelé musí mít respirátor, rozhodla vláda

Mezi nejvíce zasažené okresy patří Prachatice, České Budějovice, Opava, Šumperk, Prostějov, Ostrava-město, Brno-venkov a Karviná. Testování se bude týkat celkem 165 tisíc žáků, uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO) na Twitteru.

@zdravkoonline rozhodlo o testování v termínech 1. a 8. listopadu na základních a středních školách v těchto osmi okresech: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se bude týkat cca 165 tisíc žáků. — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 25, 2021

Děti podstoupí odběry po podzimních prázdninách, a to 1. a 8. listopadu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je možné, že ve druhém termínu ještě některé okresy přibudou. Potřebná data vyhodnotí resort v neděli.

„Konvoj ministerstva školství s antigenními testy je již na cestě. Základní a střední školy v osmi okresech, ve kterých ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování v termínech 1. a 8. listopadu, je obdrží prostřednictvím zřizovatelů v nejbližších dnech,“ dodal Plaga.

Neočkování učitelé zároveň budou od listopadu muset nosit respirátory při výuce. „Výjimku budou mít učitelé ve školkách a zaměstnanci v dětských skupinách,“ řekl po vládě Vojtěch.

Kabinet také poslal nové sněmovně návrh novely krizového zákona, která zavádí možnost pokutovat právnické osoby za nedodržování protiepidemických opatření.

Kvůli kontrolám v práci se sejde tripartita

Změny v opatřeních ráno projednala rada vlády pro zdravotní rizika, poté zasedl poprvé po sněmovních volbách taky ústřední krizový štáb. Podle šéfa štábu a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zvažují úpravu zákonů tak, aby zaměstnanci neočkovaní proti covidu nebo bez testu nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště. Vládní rada to ale podle ministra zdravotnictví vůbec neřešila a ani Hamáček toto téma nevznesl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je kvůli tomu nutné znát stanovisko jak zaměstnavatelů, tak odborů. Ve středu se proto mimořádně sejde tripartita.

Podmínky pro návrat z rizkových zemí se změní

Neočkovaní lidé už nebudou muset podle Vojtěcha po příjezdu do České republiky z červených a tmavě červených zemí na takzvané mapě cestovatele nastoupit do samoizolace. Zachována bude povinnost testu. Do doby, než lidé obdrží výsledek, budou mít povinnost nosit všude respirátor. Kabinet vzal změnu opatření na vědomí.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář lidem zůstane i po 27. říjnu, ministerstvo zdravotnictví doplní v opatření odůvodnění, řekl Vojtěch. Městský soud v Praze povinnost zrušil, zasahuje podle něj mimo jiné do práva vstoupit na území Česka, které má každý občan.