VZP se obrátí na exekutory, aby v rámci milostivého léta upustili od vymáhání penále

Pokud dlužník v milostivém létě od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a k ní 908 korun odměnu exekutorovi, úroky a další platby se mu odpustí. Týká se to však jen dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. VZP sklízí kritiku za to, že se snaží do jistiny zahrnout i penále. Řada dlužníků by tak dluhové amnestie nemohla využít.

Podle poslanců, kteří milostivé léto prosadili, penále ale součástí jistiny není. Do zákona by proto doplnili, že penále či sankce nejsou součástí jistiny a není možné je při dluhové amnestii vymáhat. Řekli to šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný a poslanec ANO Patrik Nacher. Oba věří, že změna zákona nebude nakonec nutná a i bez ní budou moci dlužníci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) milostivého léta využít.

„Jistina je jistina a není možné, aby cokoliv, co přirostlo (k dluhu), bylo považováno za jistinu. Penále by bez jistiny nikdy nevzniklo. Není možné ho označovat za jistinu a pokračovat v jeho vymáhání,“ řekl Výborný. Dodal, že jiný výklad by popíral smysl milostivého léta. „Vůle a smysl úpravy ve Sněmovně byly v tom, že stát přichází s dobrodiním: Zaplať, co dlužíš, a bude ti ostatní odpuštěno,“ dodal šéf klubu lidovců.

Nacher podotkl, že přístup v milostivém létě upřesňuje důvodová zpráva k zákonu. Ta zmiňuje, že oddlužovací amnestie osvobozuje od příslušenství, sankcí a poplatků, které jsou pojmenovány v různých předpisech.