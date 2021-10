Neuvěřitelně drzé i nepochybně milující, hodnotí etici počínání prezidentova okolí

Kněz, lékař a přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vácha minulý týden řekl, že v něm situace okolo prezidentova zdraví vzbuzuje depresivní pocity, a že jsou na místě hluboké obavy. „Depresivní pocity jsou ještě depresivnější a obavy se naplnily. Nevěřil bych, co je možné v této zemi. Mám na mysli kancléře (Vratislava) Mynáře a mám na mysli mluvčího (Jiřího) Ovčáčka. Nevěřil bych, že je někdo schopen takových drzostí,“ řekl v Událostech, komentářích.

Ústřední vojenská nemocnice podle něj sdělila přesně to, co občané potřebují vědět. Podle Váchy veřejnost nezajímá diagnóza či biochemické podrobnosti, ale to, zda je prezident kompetentní k výkonu svých funkcí. „Jak ÚVN, tak předseda Senátu Miloš Vystrčil, se zachovali velmi profesionálně a řekli přesně to, co říct měli,“ řekl Vácha s tím, že je nyní vidět, jak velmi důležitý Senát je.

„Nemyslím, že bychom balancovali na hraně etiky. Co udělal předseda Senátu, bylo naprosto správné. Měl to udělat a udělal to. ÚVN odpověděla velmi profesionálně a hluboko v etice. Naopak kancléř Mynář a mluvčí Ovčáček se zachovali za hranou etiky, ale na té opačné straně,“ míní. Kancelář prezidenta o zdravotním stravu prezidenta dlouhodobě mlží, kancléř Vratislav Mynář v pondělí odpoledne obvinil Senát z pokrytectví a ze snahy se zviditelnit.