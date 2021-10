Piráti a STAN řeší souběh politických funkcí. Klouzavý mandát ještě není uzákoněn

přehrát video Události: Souběh politických funkcí Zdroj: ČT24

V koaliční smlouvě, kterou podepsali Starostové s Piráty v lednu, zmiňují mimo jiné shodu na tom, aby ministr nekumuloval funkce. Ta ministerská pro něj má být prioritou. „Prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, aby se ministr mohl soustředit pouze na vedení resortu,“ zní ve smlouvě. Zákonná úprava o klouzavém mandátu není schválená, návrh leží v Senátu. Piráti chtějí počkat až na jeho odsouhlasení, a to i v případě, že by se jejich poslanci stali ministry. „Jednali bychom v souladu s tím, jaké platné zákony v danou chvíli jsou,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. „My samozřejmě budeme apelovat na to, že by se lidé měli věnovat jedné práci naplno, je to vždycky lepší,“ doplnil předseda STAN Vít Rakušan.

Vzdání se mandátu může měnit rozložení sil ve sněmovně Koalice SPOLU takový apel ve své smlouvě nemá. A pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala (ODS) přes mluvčího vzkázal, že záleží pouze na dohodě Pirátů a Starostů. Pokud by se někdo z poslanců vzdal mandátu, mohlo by to ovlivnit rozložení klubů ve sněmovně. Náhradníci jsou totiž seřazeni podle volebního výsledku na kandidátce koalice, ne stranické příslušnosti.