Tři odsouzení v kauze Kuks podali dovolání k Nejvyššímu soudu

Tři muže z kauzy poslal do vězení jakožto odvolací soud Vrchní soud v Praze. Šestiletý trest dostal Petr Semeniuk. O dva roky méně uložil hlavnímu inženýrovi rekonstrukce Daliboru Dubovému a Zdeňku Fučíkovi z vítězné firmy Gema Art Group – těm přitom původní verdikt stanovil jen podmíněný trest. Fučíkovi uložil soud i peněžitý trest 500 tisíc korun a Semeniukovi 100 tisíc korun. Rozsudek odvolacího soudu je pravomocný.

Semeniuk podle soudu využil toho, že se seznámil s tehdejším zaměstnancem Národního památkového ústavu Dubovým, který byl i místopředsedou hodnotící komise tendru. Dubový mu v letech 2011 až 2012 zasílal prostřednictvím e-mailů interní informace z tvorby zadávacích podmínek. Ten je obratem ze zištných důvodů přeposílal statutárnímu řediteli Gemy Fučíkovi a člence dozorčí rady firmy Richterové. Dubový popřel, že by v tendru někomu zjednával výhodu. Komunikaci se Semeniukem však přiznal.

Gema se takto předem dostala k zadávací dokumentaci i k navržené smlouvě o dílo a sama přes Semeniuka dokumenty ovlivnila tak, aby jí zadání co nejvíce vyhovovalo. Nabyté informace pak využila k tvorbě vítězné nabídky.

Falešná směnka

Fučík Semeniukovi podle rozsudku slíbil za zajištění vítězství v tendru odměnu. Gema však muži následně odmítla peníze vyplatit. Semeniuk proto vyrobil falešnou směnku, kterou následně udal jako pravou jiné firmě. Ta ji uplatnila u soudu, díky čemuž začala celou věc řešit policie.

U soudů se neprokázalo, že by se na trestné činnosti jakýmkoliv způsobem podílela druhá firma z vítězného sdružení, tedy Hochtief. Stejně tak nejsou důkazy pro to, že by Dubového vedl k jeho počínání zištný motiv. Hlavní inženýr rekonstrukce vypověděl, že vůbec nerozuměl problematice zadávání veřejných zakázek. Právě proto podle vlastních slov využil nabídnutou pomoc od svého známého Semeniuka.

Zakázka „Kuks – Granátové jablko, Hospital – revitalizace obnovy“ vyšla na více než 322 milionů korun, z čehož bylo přes 314 milionů hrazeno z peněz Evropské unie. Tendr v roce 2013 vyhrálo Sdružení Hochtief.CZ – Gema Art Group.