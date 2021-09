I v neděli přibylo více nakažených než o týden dřív, pacientů v těžkém stavu je 29

Lidé, kterých se přeočkování již týká, dostanou SMS, která je na možnost registrace upozorní. Ministerstvo zdravotnictví doporučilo přeočkování posilující dávkou zejména seniorům nad šedesát let nebo chronicky nemocným. Podle pravidla o osmiměsíčním odstupu by jako první měli přijít na řadu zdravotníci a senioři z pobytových sociálních zařízení, ale i další senioři ve věku nad 80 let. Ti se k původnímu očkování mohli do centrálního rezervačního systému hlásit od poloviny ledna.

Po příjezdu z Rumunska do karantény

Od pondělí se mění pravidla pro cestování do některých zemí, což úřady avizovaly již v pátek. Ke státům s vysokou mírou rizika nákazy novým koronavirem přibylo Lotyšsko, Rumunsko a San Marino. Kdo z těchto států přicestuje do Česka, stráví v nich více než 12 hodin a není očkován nebo v posledním půlroce neměl covid-19, musí po příjezdu nejméně na pět dnů do karantény.

Lotyšsko bylo do konce minulého týdne poslední z trojice pobaltských zemí, pro kterou platila mírnější pravidla pro návrat do ČR, Rumunsko zase poslední z jihovýchodoevropských států, při návratu z nichž nebyla samoizolace neočkovaných nutná. Mezi státy se středním rizikem nákazy se naopak s novým týdnem vrátilo Portugalsko, Island a také španělské Baleárské ostrovy. Při příjezdu odtud do Česka není samoizolace potřeba, neočkovaným stačí podstoupit po příjezdu test na covid-19.

Mezi středněrizikovými státy zůstává v Evropě ještě Andorra, Dánsko, Finsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Slovensko a Švédsko. Za státy s nízkým rizikem považují české úřady pouze Maďarsko, Polsko a Vatikán.