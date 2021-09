Zemanovi experti chtějí víc posílít ochranu hranic. Varují před terorismem a migrací

Poradní tým prezidenta Miloše Zemana se vyslovil pro zásadní posílení ochrany českých hranic, a to ve spolupráci s dalšími zeměmi Evropské unie. Na Twitteru to uvedl prezidentův mluvčí po jednání expertního týmu, kterého se zúčastnili také ministři zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO). Tým podle něj identifikoval pro Česko dvě bezpečnostní rizika, a to migraci a terorismus.