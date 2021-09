O židle či postele z Nábytkové banky roste zájem. Množství přijatého vybavení ale spíš klesá

O prázdninách pomohla pražská Nábytková banka 71 domácnostem. Podle vedoucího Tomáše Valenty je i nyní zájemců velké množství, banka denně řeší situaci čtyř až pěti rodin a schůzky jsou už domluvené i na říjen.

„Během prázdnin se zvýšila poptávka po nábytku asi o patnáct procent. Jeden z důvodů může být i návštěva ministryně práce a sociálních věcí, která následně sdílela banku na své sociální síti, ale také to, že jsme už spolupracovali s řadou služeb a lidé si o nás mezi sebou začali říkat,“ vysvětluje Valenta. Od svého vzniku začátkem roku do konce srpna pomohla banka celkově 311 domácnostem.

Chybí šatní skříně, postele nebo dětský nábytek

Nábytková banka v Praze aktuálně poptává především šatní skříně, židle bez čalounění, pak také postele a dětský nábytek. „Z hygienických důvodů nepřijímáme čalouněné židle, ve kterých se například dobře daří různým škůdcům. Čalouněné židle jsou však nejčastější, proto je velká sháňka právě po těch nečalouněných,“ upřesňuje vedoucí banky.

V posledních měsících množství darovaného nábytku spíše klesá. Například v dubnu přijala banka více než 780 kusů nábytku, od května se čísla pohybují přibližně kolem 260 až 290 kusů měsíčně. Opětovný nárůst zaznamenala až poslední dva prázdninové týdny.

„Čísla ukazují, že od měsíce května množství přijatého bytového vybavení kleslo na polovinu. Za posledních 14 dnů ale lidé darovali dvě stě kusů. Množství přijatého vybavení tak díky bohu opět roste, za což jsme moc rádi, protože podpořeným rodinám můžeme nabídnout z více možností,“ pokračuje Valenta. Během prázdninových měsíců přivezli dárci celkem 573 kusů nábytku.

Ideální je 400 kusů měsíčně

Podle Valenty mohou mít na množství darů vliv dovolené i třeba přírodní katastrofy, které se poslední měsíce udály, a pozornost se tak spíše soustředila do těchto míst.

Ideální počet kusů darovaného nábytku je kolem čtyř set měsíčně, banka by tak mohla pomoci většině žádajících rodin. „Kdyby bylo čtyři sta kusů měsíčně, je to ideál. Pak bychom mohli vyřešit alespoň 90 procent poptávky. Doufám tak, že se počty během podzimu zvýší. Je to ale na hraně – pokud by bylo nábytku moc, je zase problém s jeho uskladněním,“ upřesňuje vedoucí zařízení.

Od září funguje Nábytková banka v Praze-Libuši zase v běžném provozu. Dary přijímá v pondělí, ve středu a v pátek od 13 do 16 hodin a v úterý a čtvrtek od 8 ráno do poledne.

Podobná služba je i jinde v Česku

Darovaný nábytek a domácí potřeby slouží pražským nízkopříjmovým skupinám, jako jsou samoživitelky, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidem bez domova při jejich zabydlování. O jeho přerozdělování se starají především sociální pracovníci, se kterými banka spolupracuje. Nábytek pak putuje tam, kde je nejvíce potřebný. Zařízení začalo spolupracovat i s Úřadem práce, kde chce pomáhat lidem v hmotné nouzi.

Mimo to chystá další novinky. „Aktuálně budeme spolupracovat s Magistrátem hlavního města Prahy, se kterým budeme během září do sociálních bytů přivážet matrace. Pak nás čeká vybavení komplexu pro sociální byty na pražském Zličíně a také chystáme den otevřených vrat, který proběhne v měsíci říjnu a kde chceme lidem svou práci více přiblížit,“ říká Valenta.

Podobné služby v Česku nabízí třeba i Brno, České Budějovice nebo Liberec. I tam je poptávka především po židlích. „Momentálně bychom potřebovali židle, hlavně běžné židle k jídelním stolům. Dále nám zůstává několik nevyřízených žádostí o lednice, pračky a mikrovlnné trouby,“ uzavírá ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková.