Odměňování zubařů za registraci nových pacientů má zlepšit dostupnost stomatologické péče

Příkladem může být vyškovský stomatolog Jiří Wolf, který chce ve své ambulanci skončit po osmadvaceti letech praxe, zatím za sebe ale nenašel náhradu – a souběžně se mu stále hlásí i noví pacienti z jiných okresů.

„Denně nám volají dva až čtyři pacienti z Kroměřížska nebo ze Zlínska, kde je situace podobná. Kolegové jdou do důchodu a nedaří se jim najít náhradu,“ uvádí zubař Wolf.

Nejedná se přitom o anomálii. Problém s nalezením stomatologa mají i pacienti z Královéhradecka a zřejmě nejnepříznivější situace panuje v Karlovarském, Libereckém a Ústeckém kraji. Pokud totiž pacient nesvede najít zubní ordinaci, obrací se na pojišťovnu – a VZP právě ze zmíněných regionů eviduje nejsilnější poptávku. Týdně se na ni obrátí až stovka pacientů.

Za situací stojí skutečnost, že početně silné lékařské ročníky odcházejí v těchto letech do důchodu, za poslední tři roky jich podle komory skončily dva tisíce. A i když je podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera nových zubařů dost, ze specifických důvodů nesvedou poptávku saturovat.

„Každý desátý zubní lékař v České republice je na mateřské dovolené. Druhá věc je, že řada mladých kolegů, kteří přicházejí, pracuje pomaleji,“ vysvětluje příčiny současného stavu Šmucler.

Motivace zubařů

Roli hraje i to, že zhruba tisícovka současných stomatologů nemá se zdravotními pojišťovnami smlouvu a pacienti si u nich hradí péči v plném rozsahu sami. „Odpadne spousta administrace a jednání s pojišťovnami, ne všechny úkony vám navíc chce pojišťovna proplácet plně,“ vysvětluje například zubař Richard Dvořák.

Na pojišťovny se obracejí hlavně lidé, kteří za léčbu doplácet nechtějí, a ty se proto snaží zubaře motivovat; v nových dohodách třeba platbou za nové pacienty jako u praktiků. „Zubařům říkáme: Budeme vám platit dvacet až třicet tisíc měsíčně, abyste byli připraveni poskytovat preventivní péči i těm pacientům, kteří se o své zuby starají,“ sdělil náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík.

„Bojujeme za to, aby se peníze, které mají přijít do zdravotnictví, daly na nízkoprahovou stomatologii,“ dodává prezident Šmucler. Podle komory by to mohlo pomoci pokrýt péči o různě problematické pacienty, například závislé nebo lidi bez domova. S pojišťovnami mají plán na příštích pět let, rozhodne ale až ministr budoucí vlády.