Poslance budou nanečisto opět volit i studenti. Školy mají na registraci poslední dva týdny

Posledních čtrnáct dní mají střední školy na to, aby se přihlásily do simulovaných studentských voleb, v nichž budou středoškoláci nanečisto hlasovat do Poslanecké sněmovny. Zatím se registrovala necelá stovka, organizátoři ze vzdělávacího programu Jeden svět na školách však očekávají, že se po začátku školního roku přidají další. Volby by se nekonaly, pokud by školy přešly na distanční výuku. Simulované hlasování do dolní komory parlamentu se uskuteční 20. a 21. září.