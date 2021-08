Bezpečnostní rámy pomáhají policistům zastavit ujíždějící auto. Manévry trénovali v USA

Výcviky ve Spojených státech mají za sebou například pražští policisté z Pohotovostní motorizované jednotky. Měsíčně zasahují u pěti až šesti případů řidičů, kteří se jim snaží zmizet. Mezi nejčastější zásahy patří ty proti řidičům pod vlivem alkoholu, drog nebo bez řidičského oprávnění.

Taktika zastavení se řeší v reálném čase. Pomáhat mají rámy –⁠ díky nim dokážou zabránit policisté ujíždějícímu řidiči v další jízdě. V současné době má toto vylepšení až 500 policejních vozů.

Pit-manévr

Stovky policistů napříč republikou teď cvičí takzvaný pit-manévr. Jde o to, že když policisté ujíždějící vůz dostihnout, tak se do něj v určité chvíli opřou a roztočí ho. Manévr se cvičí a jde provést nejen na rovné silnici, ale i v zatáčce.

„Je pro to potřeba nějaký prostor a to musí řidič policejního vozu mít 'v oku' –⁠ musí vědět, kdy to může provést a kdy to provést nemůže,“ říká vedoucí výcviku Josef Jeřábek. Ten je členem Pohotovostní motorizované jednotky.