Volný blok zahájil volební kampaň. Nesouhlasí s vládními omezeními kvůli covidu-19 a s očkováním

Na pražské Letné se v sobotu sešli příznivci strany Volný blok na akci nazvané Festival svobody. Na Letnou se už před desátou hodinou sjížděli lidé v autech se státními vlajkami a zástupci všech věkových skupin přicházeli i během dopoledne. Účastníci mezi jiným vyjadřovali nesouhlas s vládními omezeními kvůli covidu-19 a s očkováním.

Ke shromážděným promluvily například jednička pražské kandidátky a někdejší kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková a také členka Rady České televize Hana Lipovská, která vede kandidátku Volného bloku v Pardubickém kraji.

Bobošíková kritizovala to, že děti ve školách by měly na začátku školního roku podstoupit tři vlny plošného testování. Rodičům nabídla leták s formulářem odmítajícím očkování dětí a vyzvala rodiče, aby jej donesli ošetřujícím lékařům i do škol.

Předsedkyní strany je Jana Volfová, která byla na přelomu tisíciletí poslankyní za ČSSD a později působila v neparlamentních politických subjektech.

„Zodpovědností Volného bloku vůči policistům, policistkám, vojákům, vojačkám, vůči všem těm hrdinům v uniformách bude to, aby nikdy v životě nemuseli volit mezi bezdomovectvím, anebo tím že budou kontrolovat lidi jako dobytek – jako ve Francii. To je naše zodpovědnost, zodpovědnost všech, kteří budeme v politických funkcích,“ řekl volební lídr bloku poslanec Lubomír Volný.