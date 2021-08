Výbava na nový školní rok vyjde na tisíce, o pomoc s placením obědů žádá stále více rodičů

video Události: Výbava do školy zdražuje, pomáhá stát i neziskové organizace

Nejdražší součástí výbavy bývá tradičně aktovka a školní obuv. Vybírat batoh se už vydala Jana Taušová s dcerou Lídou. „Batoh, penál, lahev na pití, obaly na sešity – počítám, že to třeba dva a půl, tři tisíce budou,“ odhadla.

Průměrně před začátkem školního roku utratí rodiče za jakékoliv dítě školou povinné, tedy na základní i střední škole, do dvou tisíc korun. Jen asi dvě procenta přesáhnou částku pět tisíc. Za kompletní výbavu pro prvňáčka rodiče utratí zhruba 6340 korun. V loňském roce to bylo asi o stovku méně. Nejvíce zdražila obuv a oblečení pro děti. K výdajům letos v některých případech přibyde navíc útrata za roušky či respirátory.

Společnost Topgal jenom během minulého víkendu vyexpedovala přes tisíc objednávek aktovek a penálů. Náklady jim stoupají, ceny ale letos ještě drží. „Pro příští rok připravujeme zdražení o pět až deset procent,“ uvedl jednatel firmy Libor Chaloupka.

Podobně to s případným navyšováním cen vidí i dodavatel pastelek a lepidel. Zdražuje se jim hlavně plastový granulát na výrobu. Do koncových cen to ale ještě letos nepromítli. „Pro nás sezona začíná vždycky o několik měsíců dříve. Všechny dohody uzavíráme už začátkem roku a návozy probíhají asi od června,“ sdělila ředitelka obchodu a marketingu společnosti Kores Jana Hubálková.

Školní potřeby zatím letos nezdražovali ani v prodejnách McPen. V tvrdém lockdownu se jim zvedly tržby hlavně na internetu. S rozvolněním opatření se ale zákazníci vracejí do kamenných obchodů. „Zatím ten zájem je takový nižší, ale očekáváme v průběhu příštího týdne a během září, že se vrátíme k tržbám, které jsme měli předtím,“ přiblížila regionální manažerka Kateřina Koťátková.