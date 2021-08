Covid v Česku: V sobotu přibylo 133 nákaz, bezproblémový tranzit Slovinskem potrvá ještě týden

Testy v Česku v sobotu potvrdily 133 případů koronaviru, o sedm méně než před týdnem. V mezitýdenním srovnání bylo ale i méně testů. S covidem-19 leželo v nemocnicích 59 lidí, o deset víc než minulou sobotu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zahraničí oznámilo, že čeští turisté budou moct bez potvrzení bezinfekčnosti projíždět přes Slovinsko až do 29. srpna. Je to o týden déle, než se původně plánovalo.