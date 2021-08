Testování školáků je potřeba, shodují se ministr Plaga a poslanec Bartoň

Podle Plagy je obezřetnost namístě. Jarní testování ve školách se čtyřiceti záchyty onemocnění na sto tisíc žáků hodnotí jako nemalou nálož. „Apeloval bych na rodiče, nic zásadního se neděje, není to o tom, jestli je vaše dítě zdravé, ale jaký je obraz společnosti, jako celá společnost chceme na podzim žít co nejvíce normálně,“ míní ministr. K tomu dle něj testování ve škole přispívá.

„Také minulý rok přišly podmínky o zahájení školního roku v půlce srpna a i tenkrát bylo vytýkáno, že to přišlo pozdě,“ reaguje Bartoň. Po přečtení manuálu od ministerstva ale uznává, že v něm není nic překvapivého a ředitelé škol se do dvou týdnů mohou bez problémů připravit. Shoduje se i na samotné potřebě testování, protože děti změní se začátkem školy prostředí, a je podle něj potřeba znát epidemický stav.

„Testování není něco, co by děti neznaly, a může to velmi pomoci celé společnosti, nejenom těm školám, aby bezpečně a trvale zvládly nástup do pracovně-školské sezony,“ myslí si o plošném testování plánovaném na začátek září Plaga. Hájí také informovanost o tom, jak bude školní rok vypadat, co se týče epidemie. Ředitelé podle něj vše věděli včas.

Nákaza na podzim

„Nebudu dávat ruku do ohně za to, jak se vyvine epidemie, ale teď v tom screeningovém období ministerstvo zdravotnictví nebude zavírat celé třídy, ale bude tam probíhat trasování v posledních dvou dnech,“ popisuje Plaga situaci, když test zachytí pozitivního žáka. Stav člověka v kontaktu pak bude potvrzen pomocí PCR testu a bude muset do izolace.

Avizuje také, že by na podzim neměla být plošná opatření a bude záležet, jak dojde k výskytu na konkrétní škole. „Epidemiologické šetření rozhodne o tom, jestli se zavře půlka třídy, celá nebo více tříd,“ doplňuje Plaga.

Tento systém podle poslance Bartoně dává smysl. „V minulém roce byl kámen úrazu, že jsme neuměli reagovat rychle. V momentě, kdy hygienická stanice nereaguje třeba dva dny, tak je to špatně. Proto prosazujeme, aby byla větší pravomoc ředitelů škol, aby došlo k rozhodnutí v řádu hodin,“ navrhuje Bartoň.

Chybí mu ale třeba informace o tom, jestli se bude pohlížet na žáka stejně jako na ostatní, když bude mít ve společné domácnosti nakaženého covidem. „Neměl by mít test každý den? Nebo co se má dělat, když ho krajská hygienická stanice nepošle do karantény a on přijde do školy,“ uzavírá diskuzi otázkou Bartoň.