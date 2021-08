Z Kábulu se evakuují i Afghánci s trvalým pobytem v Česku, Atta zde vystudoval a pracuje

Atta patří do rodiny učitelky Marty Zaimlové, ta tedy neustále sleduje zprávy a komunikuje s ministerstvem zahraničí. Naposledy si psali v úterý. Ve středu se krátce ozval přítelkyni i známým.

„On od nás ty zprávy dostává, přečte si je, ale často třeba hned neodpovídá. Už by měl být na letišti, relativně v bezpečí, snad by mu nemělo nic hrozit a má šanci se dostat do letadla,“ popisovala během dramatické evakuace jeho bývalá hostitelka Zaimlová.

V úterý odpoledne jim přišla z různých zdrojů dobrá zpráva. Atta by měl být na palubě letadla. Ještě během dne se schovával nedaleko letiště v Kábulu. Po měsíčním pobytu u matky a sourozenců se měl do Česka vracet 21. srpna.

„Mám rád Českou republiku i lidi, pomáhali mi hodně i na střední škole, mám českou rodinu, holku mám českou,“ říká sám Atta. Do země přišel zhruba před sedmi lety jako dítě bez doprovodu. Bylo mu čtrnáct let. Skončil v zařízení pro nezletilé cizince. Novou rodinu našel na konci roku 2017.