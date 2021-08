Malá družstva mají problém. Kvůli povinné změně stanov platí za notáře a právníky desetitisíce

Od 1. ledna letošního roku je účinná novela zákona o obchodních korporacích. Družstva tak musí přizpůsobit své stanovy například co se týče vyloučení členů, zákazu účasti člena vedení družstva ve vedení jiné obchodní společnosti, nebo musí určit pravidla rozdělení zisku mezi členy. Změny zákona musí do svých stanov zařadit každé družstvo do konce roku a pokud jim s tím pomáhá právník, vyšplhají se náklady klidně i na dvacet tisíc korun. To může být problém především pro menší družstva. „Ta, která nemají tolik členů, to nemusí uvítat. Finanční náklady sahají i do několika desítek tisíc korun,“ uvedla právnička Svazu českých a moravských bytových družstev Tereza Komárková. Kdykoli mění družstvo stanovy, musí být na schůzi přítomen notář, který vydá osvědčení. Podle sazebníku Notářské komory se částka za účast notáře pohybuje v řádech tisíců korun. S nutnými změnami družstva spokojená nejsou. „Nejsem zastánce změn. Jsou to šílené finanční náklady. Chápu sice, že je to nutné, ale spíš mě to teď rozčiluje, protože se to pořád mění,“ řekl předseda bytového družstva ve Valašském Meziříčí Zdeněk Petřkovský.

„Finančně to zvládneme, ale je to opravdu nákladná záležitost. Pokud se někdo dohodne, že se to musí zase změnit, že tam tahle ustanovení zrovna musí být, tak s tím nic nenaděláme,“ doplnil ředitel bytového družstva Rozvoj v Sokolově Přemysl Sladomel. Sladomel zároveň sdělil, že se změnám stanov dá vyhnout někdy v případě, že mají družstva původně ve stanovách zmíněné, že se řídí ustanoveními v zákoně. Ne vždy to ale takto družstva mají. „V roce 2014 jsme museli udělat změnu, že pozvánka na schůzi musí být vyvěšena na internetových stránkách. Proto musela družstva založit web a vložit to do stanov. Teď už to tak není, pozvánky stačí umístit na informační desce. Opět to tedy musíme změnit a platit účast notáře a další výdaje s tím spojené,“ řekla předsedkyně bytového družstva v Novém Sedle Radka Hezoučká. Problém mohou mít družstva i s kapacitou notářů Podle dat Notářské komory je v České republice 432 notářů. Počet družstev se přitom pohybuje v řádech několika tisíců. „Zajistit účast notáře není vždy jednoduché. Například v malých bytových družstvech se členské schůze často konají ve večerních hodinách přímo v bytovém domě, kdy pak nejsou všichni notáři ochotni se takových setkání účastnit,“ uvedla Komárková. Problém mají podle právničky i bytová družstva v menších obcích a na vesnicích, protože musí často oslovit i několik notářů, aby našli toho, kdo bude ochotný přijet a průběh schůze osvědčit. „Tyto skutečnosti pak v mnoha případech zvyšují náklady na účast notáře. Očekáváme ale, že se družstvům podaří změnu stanov schválit,“ řekla.