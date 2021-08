Společenství bytových vlastníků musí změnit stanovy. Když to neudělají, hrozí jim i zrušení

Sankce včetně zrušení hrozí stovkám společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které si do konce roku nezmění stanovy. Musí totiž odpovídat novému občanskému zákoníku, stanovit například pravidla pro správu domu nebo tvorbu rozpočtu. Stanovy, které jsou se zákonem v souladu, by přitom měly být pro SVJ výhodné - posilují jejich pozici ve sporech s neplatiči. Zásadní změnu by však mohl v boji SVJ s dlužníky přinést až zákon, který připravili senátoři.