Historik má nové svědectví o cvičišti na Benešovsku, pomohlo objasnit ústup Němců na konci války

Odborné znalosti měli němečtí vojáci získávat na cvičišti na Benešovsku. Svědkyní toho, jak to tam fungovalo, se stala sekretářka okresního šéfa NSDAP Gisela Sochůrková. „Měla přístup samozřejmě k veškerým informacím, k většině údajů o udáních. Byla to relativně prostá žena, která něčemu uvěřila a myslela si, že to, co dělá, je v pořádku,“ vysvětluje badatel Pavel Kmoch.

Právě díky jejím poválečným výpovědím se podařilo Kmochovi zrekonstruovat ústup jednotek a proměnu charakteru místních velitelů ke konci války. „Josef Augustin, školící vedoucí NSDAP, stál bezradný a bezmocný jako dítě, když má plné kalhoty,“ řekla u výslechu 12. června 1946 Gisela Sochůrková.

Výcvikový prostor SS na Benešovsku zabíral skoro stejně velký prostor jako Praha. Patřil do něj i zámeček v Hradištku, jeho součástí byla škola pro ženisty. Jiné části výcvikového prostoru ale stále svůj pravý účel skrývají. Třeba údajná pistolová střelnice. „Je to velice masivní stavba ze zvláštní kombinace kamene a betonu. Tady vidíte nějaké kotvičky kovu ocelové, které na střelnici také příliš smysl nedávají,“ popisuje Kmoch.