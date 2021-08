Olympijský výbor šokoval Neusserův výrok o údajných podvodech při trasování letu do Tokia

„Slyšel jsem od sportovců, že speciál doletěl do místa dějiště a v momentě, když na letišti zjistili (zástupci ČOV, pozn. red.), že jeden z pasažérů byl pozitivně testován, tak podle mých informací zaměnili takzvaný seating list, to znamená pořadí pasažérů, a nahlásili japonské hygieně úplně někoho jiného, než kdo seděl vedle pozitivního doktora Voráčka,“ prohlásil Neusser.

Neusser na začátku Her osobně navštívil olympijské soutěže v Tokiu. V té době už vycházely najevo pozitivní případy v českém týmu a Neusser ostře kritizoval způsob, jakým ČOV zorganizoval dopravu sportovců charterovým letem, a skutečnost, že události hodlá vyšetřovat samotné vedení ČOV. V kritice pokračuje i po návratu do Česka a odhaluje informace, o kterých se údajně doslechl od sportovců.

„Pokusil jsem se prostřednictvím dotazů zjistit nejčastější pohyb jednotlivých osob jak v letadle, tak na letišti. Proto jsem označil osoby, které seděly na nejbližších místech, a současně jsem do tohoto seznamu na základě požadavků japonských organizátorů zařadil osoby, které měly s pozitivní osobou další intenzivní kontakt,“ uvedl Exner, který v karanténě skončil také. Samotný let trval třináct hodin, dalších devět hodin pokračovaly procedury na letišti v Tokiu.

ČOV při vlastním šetření uznal, že se na palubě nedodržovala striktně protikoronavirová opatření, sportovci a doprovod neměli důsledně zakrytá ústa a nos. Někteří odkládali roušku nebo respirátor i mimo konzumaci občerstvení.

Zasedací pořádek podle hygieny odpovídá realitě

Případ řeší také pražská hygienická stanice, které ČOV poskytl podklady. Jedním z nich byl i zasedací pořádek. Ten podle hygieniků odpovídá skutečnosti. Informovala o tom ředitelka krajské hygieny Zdeňka Jágrová. „To jsme si ověřovali a v podstatě nám to sedí s těmi šesti lidmi, kteří se vrátili zpátky do Česka a uváděli, kde seděli,“ řekla. Dodala, že někteří také přiznali, že nedodržovali nošení roušek a respirátorů po celou dobu cesty s výjimkou konzumace.

Hygienici uvedli, že při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v Česku, které měly pozitivní test na koronavirus. „ČOV bude očekávat celkové závěry šetření hygieniků. Do té doby se chceme zejména soustředit na zajištění servisu pro české sportovce v posledních dnech Her olympiády v Tokiu. Výkonný výbor ČOV bude projednávat výsledky interního šetření na svém zasedání 6. září 2021,“ doplnil ČOV.

Informace serveru Seznam Zprávy, že prvním nakaženým v letale byl lékař Vlastimil Voráček a že to byl on, kdo covid-19 rozšířil, odmítla pražská hygiena komentovat. K osobním údajům se totiž vyjadřovat nesmí.