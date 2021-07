Úvod olympiády pro Česko zastínila nákaza v týmu. Sportovní tragédie, shodují se bývalí reprezentanti

Pořádat, nebo nepořádat?

Covidové olympijské hry, i tak je letos překřtěný sportovní svátek v Tokiu. V hledišti kvůli koronavirovým opatřením nemohou být diváci. Hry se navíc konají přes většinovou nevoli japonské společnosti.

David Svoboda zmínil ekonomický aspekt, který organizátoři museli řešit. „Mezinárodní olympijský výbor se v tomhle musel přizpůsobit japonským požadavkům a stanoveným pravidlům,“ řekl.

„Olympiáda přerostla únosnou mez. Já jsem dlouhodobým kritikem olympijských her,“ zmínil Pollert. „Politika se vždy do sportu bude cpát a my ho musíme před politikou chránit,“ řekl Svoboda. Podle Kašpárkové politika rozhodně do sportu nepatří.

Takhle vypadá sobotní program olympijského vysílání na 📺 ČT sport. Nařiďte si budíky, začínáme brzy. 🔜



❗️V přestávkách tenisových zápasů zařadí ČT sport vstupy ze silničního závodu cyklistů.



‼️ V průběhu dne může dojít ke změnám v programu. O těchto změnách budeme informovat pic.twitter.com/eZvIAdymoB — ČT sport (@sportCT) July 23, 2021

Izolace a dopady na psychiku

Do izolace museli jít i někteří olympionici, kterým vyšly negativní testy. Cyklistka Tereza Neumanová a stolní tenista Lubomír Jančařík jen pár dní před startem svých soutěží byli přesunuti do izolačního hotelu, kde trávili noc v nedůstojných podmínkách.

„V tomhle hotelu to vůbec nevypadá, že by tady měla být olympiáda. Mám pokojíček 2x2 metry, výhled rovnou do zdi. A to nekomentuju, jaký smrad z kouře tady je,“ upozornila cyklistka Neumanová.

„Jakákoliv izolace a překážky se na psychice projeví,“ poznamenala klinická a sportovní psycholožka Zdeňka Sládečková. „Cítíte to z výpovědí těch dotyčných, vytváří se tam hněv. Je to přirozená reakce,“ dodala.

Psycholožka věří, že půjde maximálně jen o desetidenní karantény, protože pak by se mohly vyskytovat u nakažených sportovců i depresivní symptomy.