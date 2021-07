Na Šumavě chybí strážci přírody, park se obává náporu turistů

Tak je tomu třeba v CHKO na západě Šumavy. Z Modravy na Železnou Rudu je to čtyřicet kilometrů a všechny oblasti na této trase má na starost dvanáct strážců. Hlídat musí občas i místa, která jsou uzavřená kvůli rekonstrukci. Třeba vrchol Poledníku, kde je místo pro pár stanů.

V největším českém národním parku na Šumavě budou za prohřešky padat vyšší pokuty, k tomu už vedení parku přistoupilo vloni. Konkrétně třeba koupání v jezerech nebo vstup do nejchráněnějších území, kam turisté nesmí, může vyjít až na deset tisíc korun. Správa parku navíc zavedla pravidelné služby na místech, která dřív nebyla tolik navštěvovaná.

Pětitisícové pokuty

„Na Jezerní hoře bylo vybráno nevíce pokut a byly to vždycky pokuty vyšší. Většinou se pohybovaly okolo pěti tisíc,“ říká další člen Strážní a informační služby Ivo Třaskalík. Teď v létě, kdy Šumavou projdou stovky tisíc lidí, nejde jen o zákaz vstupu do klidových území, ale třeba i rozdělávání ohně. To je v celém parku zakázané. Uhlídat každé místo ale není možné.

„Jsou místa, kde se nám lidé zdržují, chodí tam opakovaně. Ohniště, která najdeme víceméně kdekoliv venku v přírodě, se okamžitě likvidují,“ vysvětluje člen Strážní a informační služby Národního parku Šumava Václav Veselý.

Celou Šumavu hlídá pětadvacet strážců. To je na téměř sto šedesát tisíc hektarů území málo. „Kdyby bylo navíc alespoň pět lidí, bylo by to už o něco lepší,“ reaguje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. V hlavní sezoně se v parku chystají i společné cyklohlídky s policií.