SPD představila svůj program, celostátním lídrem je Okamura

Celostátním lídrem SPD je její předseda Tomio Okamura, který povede kandidátku v Moravskoslezském kraji. V osmi krajích povedou SPD do voleb nynější poslanci a poslankyně, kromě Okamury to budou Radim Fiala v Olomouckém kraji, Radek Rozvoral ve Středočeském kraji, Jan Hrnčíř v Jihomoravském kraji, Radek Koten na Vysočině, Radovan Vích v Libereckém kraji, Karla Maříková v Karlovarském kraji a také Jaroslav Foldyna – který byl ovšem do současné sněmovny zvolen za ČSSD – v Ústeckém kraji.

Mezi dalšími krajskými lídry je bývalý ministr Jaroslav Bašta, který na přelomu století zasedal ve vládě Miloše Zemana. Tehdy byl i on členem sociální demokracie. Bude v čele kandidátky hnutí v Pardubickém kraji.