Sněmovna klouzavý mandát schválila, v Senátu ale možná narazí

Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) by bylo vhodné zvolit rakouský model: „Čili žádná povinnost. Neznamená to, že by ministr v okamžiku, kdy se stane ministrem, automaticky přicházel o svůj mandát.“

Úpravu ústavy nepodpořily tři kluby: občanští demokraté, ČSSD a komunisté. Během hlasování se zdrželi anebo nebyli přihlášení. „Mám obavu, že ministři přestanou chodit do sněmovny, pokud tam nebudou mít svůj bod,“ vysvětluje své stanovisko šéf KSČM Vojtěch Filip.

Změna pravidel těsně před koncem funkčního období se v Senátu nelíbí

Novela už ze sněmovny doputovala do Senátu. Horní komora ale nemá žádnou lhůtu na to, kdy musí změnu projednat. Vše tak bude záležet na organizačním výboru. V Senátu se dokonce mluví o tom, že by se novelou teď politici nemuseli zabývat vůbec.

Na programu schůze, která začne 21. července, klouzavý mandát není. Na rozdíl od novely o veřejném zdravotním pojištění nebo takzvaném lex Dukovany, které poslanci schvalovali ve stejném týdnu jako klouzavý mandát. „Myslím, že není šťastné, aby se o tomto rozhodovalo pro novou Poslaneckou sněmovnu, když ta stará končí,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Poslanci ale věří, že do konce jejich mandátu skončí i legislativní proces zavedení klouzavého mandátu. „Máme ještě necelé dva týdny v červenci, potom dva týdny v září. Tak věřím, že to zvládneme. Pokud by hrozilo nějaké prodlení, jsme připraveni svolat mimořádnou schůzi,“ ujišťuje předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Pokud změna ústavy projde schvalovacím procesem ještě během léta, mělo by se zavedení klouzavého mandátu vztahovat už na poslance, kteří vzejdou z říjnových sněmovních voleb.