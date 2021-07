Pandemická pohotovost je důležitá i pro nadcházející volby, zřejmě o ní budou jednat poslanci

přehrát video Vývoj nákazy se opět promítne i do jednání sněmovny

Ukončení i obnovení pohotovosti je v rukou dolní komory. Hlasování ale musí předcházet buď návrh vlády, nebo nejméně čtyřiceti poslanců. I to je jedna z variant, kterou část opozice zvažuje, pokud ji ministr zdravotnictví ve středu svými argumenty nepřesvědčí. Vadí jim třeba, že některá opatření neobstála před soudem. „Má to být nástroj, aby opatření byla odborně zdůvodněná a smysluplná. Pokud to ministerstvo neumí využít, pak ten pandemický zákon nemá smysl,“ konstatuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Podle šéfa resortu zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je ale pandemická pohotovost stále potřeba. Kvůli rizikům mutací i konkrétním opatřením. A to zřejmě do konce září. „Je na místě zachovat režimová opatření v průběhu léta. Nemáme uzavřeny žádné provozy, to ani není možné, ale máme omezené počty lidí na hromadných akcích,“ zdůvodňuje ministr. S ukončováním by nespěchal ani vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Situace rozhodně není ideální,“ zdůraznil.

Po zrušení pohotovosti volá SPD. Zato podle Pirátů by se od ní teď upouštět nemělo. Její vyhodnocení a diskusi na plénu ale podporují. Komunisté by však raději viděli debatu jinde. „Na poslední dny schůze v červenci to patří okrajově, stačil by výbor. Já bych varoval před tím, abychom si zopakovali loňské léto a pak měli krutý podzim,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka je nutné, aby zaznělo od vlády, jak je Česká republika připravená na podzim. „Aby nehrozily nové mutace a další komplikace,“ uvedl. S koncem pandemické pohotovosti ale počítá i samotný zákon. Příslušná ustanovení jsou totiž omezená na rok, tedy do února 2022. Pandemickou pohotovost je potřeba vyřešit i kvůli nadcházejícím volbám Termín pandemická pohotovost bude ale důležitý i pro blížící se volby. Sněmovna má v nadcházejícím týdnu rozhodnout o zvláštních způsobech odevzdávání hlasů, jako jsou třeba stanoviště pro auta. I když záměr poslanci podpoří, reálně to bude možné právě ve stavu pohotovosti nebo v nouzovém stavu. Třeba loni u zvláštních volebních komisí hlasovalo přes pět a půl tisíce lidí. Volili buď doma anebo z auta - a v tomto druhém případě tak mohli pouze činit v rámci svého okresu. Na podzim by podle návrhu ale mohli využít i další stanoviště. „Chceme zjednodušit hlasování pro voliče, tak aby mohli s voličským průkazem i na jiný drive in, než kde bydlí. Řada lidí tráví karanténu i jinde,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

