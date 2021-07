Probační úředníci budou moci měnit podmínky alternativních trestů i zrušit dohled. Má to motivovat odsouzené

Když je potřeba na trestu něco změnit, musí se k případu znovu vrátit soud. To se od roku 2022 změní. Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové budou moci její lidé „rozhodnout o datu, odkdy začne odsouzený pracovat, kde bude pracovat, když bude potřeba změnit místo, tak to budou moci udělat“. Probační úředníci také budou moci nově zrušit dohled uložený soudem, pokud rozhodnou, že už není potřeba.

Úředníci budou vstupovat i do případů dětí

Probační úředníci dostanou ještě jednu novou pravomoc. „Budeme moci vstupovat do případů dětí mladších patnácti let, do této chvíle to zákon nezakazoval, ale nijak neupravoval na rozdíl od mladistvých,“ uvedla Matoušková.

Podle vedoucí pražského střediska služby Jany Mottlové je důležité, aby se s mladými pachateli trestných činů začalo pracovat co nejdříve. „Když se to řeší s velkým časovým odstupem, tak mladistvý zapomíná, co se stalo, není tolik motivovaný k řešení situace,“ poukázala.