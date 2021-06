Původní vyšetřovatelé výbuchů ve Vrběticích pochybili, připustil šéf NCOZ

Policisté, kteří na vyšetřování výbuchů pracovali v roce 2018, si dvě tváře s agenty nespojili. „Dá se říct, že pochybili. Ti, kdo byli vyšetřovatelé v roce 2018, odcházeli od policie a asi neměli úplně velkou motivaci,“ řekl Mazánek, který vede centrálu od srpna 2018.

„To, že tito dva důstojníci jsou spojeni s výbuchem ve Vrběticích a je to jediná vyšetřovací verze, tak to jsme stanovili v lednu 2020. Je jedna jediná vyšetřovací verze a my si za ní jednoznačně stojíme,“ řekl Mazánek Radiožurnálu.

V kauze dosud nepadlo obvinění. Podle Mazánka je to proto, že policie zatím nemá nashromážděn dostatek důkazů, aby mohla trestní stíhání zahájit. „Pracujeme na tom, aby tomu tak bylo,“ dodal. Za slušný termín by považoval konec roku, ale nevyloučil, že se to protáhne. „Jsme závislí na řadě mezinárodních právních spoluprací, takže se to těžko odhaduje,“ řekl.