Počasí v létě bude průměrné, tropické teploty nejspíš nedorazí

Srpen pak bývá ve střední Evropě nepatrně chladnější než červenec a obvykle i míň prší. „Když nedojde k výraznějším výkyvům, budou se odpolední teploty zase pohybovat blízko pětadvacítky. Nutno ale připomenout, že absolutně nejvyšší teplota naměřená v rámci Česka je ze 7. srpna roku 2012. Dny se už ale zkracují a noci prodlužují a rána po svaté Anně, tak jak praví známá pranostika, můžou být chladná,“ řekl Karas.

Sucho versus povodně

V poslední době je ale častější extrémní počasí. Může za to změna klimatu. Oteplování totiž podle odborníků znamená víc výkyvů a tedy i víc mimořádných událostí. Sucho a vlny veder střídají silné bouřky a přívalové povodně. Takovéto extrémní počasí se v minulých letech vystřídalo i během několika dní.

„Letní sezona se nám v extrémech sama o sobě natahuje a extrémy se můžou vyskytovat dříve, v dřívějších měsících, jako je červen, nebo naopak později v září, to nebylo v minulosti tak zvykem,“ popsal klimatolog Pavel Zahradníček.

Roste zároveň počet tropických dnů, kdy teplota vystoupí aspoň na třicet stupňů. Od šedesátých do začátku devadesátých let bylo takových dnů v létě v Praze zhruba šest a v Brně sedm. V posledních třicet let už je ale takových dnů v Praze deset a v Brně téměř šestnáct.