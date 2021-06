Školní psychologové by se mohli dočkat jistoty. Ministerstvo připravuje změnu jejich financování

Školní psychologové by se mohli dočkat trvalých úvazků. Nově by tak nemuseli spoléhat na krátkodobé smlouvy, které jim skončí v momentě, kdy skončí i konkrétní projekty. Počítá s tím ministerstvo školství a vytváří nový model úvazků, podle kterého by byli psychologové placení ze státního rozpočtu.