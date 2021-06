Duka se odmítá omluvit za údajné zneužívání v kléru

Muž středního věku, který si přeje zůstat v anonymitě, uvádí, že ho počátkem 90. let mezi jeho šestnáctým a devatenáctým rokem zneužili římskokatoličtí duchovní; nejdříve kněz, poté výpomocný duchovní, přičemž jeden z nich se na něm měl dopustit i bolestivého análního sexu a hrozit mu, že při zveřejnění případu budou všichni věřit knězi, a ne zneužívanému.

S odstupem dvaceti let žádá od církve omluvu. Kardinál Duka má ovšem za to, že jde o osobní kampaň namířenou proti jeho osobě, a prohlašuje, že by se měl dotyčný naopak omluvit církvi. K tomuto kroku ho vyzval poté, co muž neuspěl u Ústavního soudu, kde si stěžoval na postup policie. Ta odložila jeho trestní oznámení směřující na dva duchovní, které vinil ze zneužívání, i na samotného Duku, jehož vinil z nadržování.

Na kameru se arcibiskup nevyjádřil. „Diář pana kardinála to bohužel neumožňuje,“ vzkázal mluvčí arcibiskupství Stanislav Zeman. Dukův advokát Ronald Němec uvedl, že nechce komentovat události, které se údajně staly na počátku 90. let. Upozornil však, že v církvi „se řeší sexuální trestné činy, jsou jasné směrnice o tom, jak se má postupovat, je zřízeno kontaktní centrum, které pomáhá obětem“.

„Mého klienta se to dotklo a rozrušilo ho to,“ komentoval přístup kléru mužův advokát Daniel Bartoň. „Necítí žádnou vinu a nevidí důvod, proč by se měl omlouvat. Touží po omluvě ze strany církve, ať už to bude Dominik Duka nebo papež – ať se mu někdo omluví za to, co se mu stalo.“