Kardinál Duka požene spor s brněnskými divadly až k Ústavnímu soudu. Žádá omluvu za provokativní hry

Kardinál Dominik Duka a jeho advokát Ronald Němec se budou dál dožadovat omluvy od brněnských divadel za uvedení dvou provokativních her. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, který nárok na omluvu zamítl, podají ústavní stížnost. České televizi to potvrdil Němec. Uvedení her bylo podle Duky a Němce zásahem do jejich osobnostních práv.