Očkování dětí vyvolává spory v rodině, otec i matka se musí podle advokátů shodnout

Už prvního července se očkování proti covidu otevře další kategorii, a to dětem nad dvanáct let. Registrovat se budou moci on-line, stejně jako dospělí. Zapojí se ale jen ta očkovací centra, kde působí pediatr nebo mají poblíž dětské oddělení. Česká televize oslovila všechny kraje. Celkem budou mladí nad 12 let dostávat vakcíny na osmdesáti místech. O očkování mladších skupin se ale také vede řada sporů, a to zejména v neúplných rodinách. Některé matky nebo otcové mají obavu, že druhý rodič dítěti očkování odepře nebo ho naopak nechá očkovat bez jejich souhlasu.