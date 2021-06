Peníze žádané za Turów nejsou výpalné. Dohoda s Polskem začíná vypadat reálně, řekl Brabec

Česká republika podle Brabce bude po Polsku žádat proplacení nákladů na zajištění nových zdrojů pitné vody z Jizerských hor nebo stavbu hluboké a několika set metrů dlouhé těsnicí zdi, která by měla zabránit dalšímu unikání české vody do dolu. Postavit by se měl také zemní val bránící šíření hluku a prachu. Česká strana by také měla získat inspekční přístup do dolu a rozšířit by se mělo i monitorování jeho okolí.

„Nejde o žádné výpalné,“ odmítl spekulace o akceptaci těžby výměnou za peníze, které zaznívaly ve veřejném prostoru. Podmínky v návrhu smlouvy jsou podle Brabce navíc pod vysokými sankcemi.