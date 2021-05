Očkování v Česku zrychluje, lidé ale často na objednaný termín nepřijdou, říkají zdravotníci

Vakcíny se připravují ještě před otevřením očkovacího centra. Aktuálně v Národním očkovacím centru Ústřední vojenské nemocnice chystají zhruba čtyři tisíce dávek denně. „Připravujeme ty vakcíny průběžně. Máme předpoklad na ten den, kolik bude očkovaných osob, a průběžně to sledujeme,“ přibližuje vedoucí směny na přípravně vakcín Národního očkovacího centra Tomáš Kříž.

Ne všichni totiž na rezervovaný termín přijdou, už nachystané dávky nejde skladovat do dalších dní. „Kdybychom to zprůměrovali, tak se jedná zhruba o osmdesát lidí denně, kteří jsou objednaní, nicméně se neomluví a nepřijdou, přitom je to celkem jednoduché, mohou zavolat na linku 1221,“ vysvětluje mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.