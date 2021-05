Kriminalisté zadali kvůli Babišovu možnému střetu zájmů znalecký posudek. Prověřování dotací a zakázek pro Agrofert se rozšiřuje

Policie se podezřením, že při udělování dotací nebo zakázek společnostem z koncernu Agrofert mohl být spáchán trestný čin, zabývá od roku 2019. V polovině loňského roku pak kriminalisté zahájili úkony trestního řízení. To znamená, že policie začala sbírat informace pro to, aby mohla rozhodnout o trestním stíhání.

Premiér Babiš sice Agrofert v roce 2017 převedl do svěřenských fondů, podle auditů Evropské komise má však stále účinné způsoby, kterými může řízení jedné z největších podnikatelských skupin v Česku ovlivňovat. Babiš opakovaně odmítl, že by porušoval evropská nebo česká pravidla o střetu zájmů.

Žalobci z Vrchního státní zastupitelství v Praze se případem začali zabývat už po zveřejnění předběžné zprávy unijních auditorů. V červenci 2019 web Echo24.cz zjistil, že mají k Babišovu střetu zájmů hotovou vlastní analýzu. Následně předali závěry analýzy policii. Případ prověřují detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Trestní oznámení míří na úředníky nebo manažery firem

Policie Babiše už několik let vyšetřuje kvůli možnému podvodu při získání dotace pro Farmu Čapí hnízdo. Podle posledních informací je případ v poslední fázi vyšetřování a advokát premiéra se byl v pondělí seznámit se spisem.

Z trestního řádu vyplývá, že seznámení se spisem obhájcům a obviněným umožní policie ve chvíli, kdy uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby.

Podle trestního oznámení podaného Piráty by trestní odpovědnost v případě střetu zájmů mohla být širší. Pokud by policie odhalila porušení zákona, obvinění by podle nich mohlo mířit na úředníky, kteří těmto firmám schvalovali dotace, veřejné zakázky nebo investiční pobídky. Trestní stíhání by podle trestního oznámení mohlo hrozit také manažerům jednotlivých firem nebo samotnému premiérovi.

„Úřední osoby si dle oznamovatelů dostatečně neověřily poskytované údaje v žádostech o dotace společností holdingu Agrofert a nebraly v potaz informace, jejichž následkem mohlo být nepřidělení dotace,“ uvedli Piráti v trestním oznámení. Zásadní je podle nich role úředníků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který v Česku schvaluje a rozděluje podstatnou část evropských dotací.