Evropská komise vyšetřuje údajně neoprávněné dotace pro velké farmáře v Česku

Agrofertem se dlouhodobě zabývají auditoři EK kvůli vazbám premiéra Andreje Babiše na jeho bývalý podnik. Babiš sice vložil holding do svěřenských fondů, podle zjištění auditorů EK na něj má stále vliv, a je proto ve střetu zájmů.

Komise by měla v průběhu ledna do Česka poslat definitivní verzi auditu, na jehož základě patrně neproplatí firmám kolem Agrofertu dotace od léta 2018, kdy vstoupila v platnost zpřísněná unijní pravidla o střetu zájmů. Česko by tak mohlo vracet do unijního rozpočtu až kolem 450 milionů korun. Premiér tvrzení o střetu zájmů dlouhodobě odmítá.