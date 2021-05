Inspekce navrhla obžalovat kriminalistu Machalu. Vynášel podle ní informace v kauze přidělování bytů

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) navrhla obžalovat ze zneužití pravomoci vyšetřovatele brněnské kriminální policie Vladimíra Machalu. Policie ukončila vyšetřování a spis předala státnímu zástupci. Na dotaz České televize to uvedl mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda. Státní zástupce nyní podle něj studuje spis a do konce června by měl rozhodnout, zda v případu podá obžalobu. Machala podle kriminalistů informoval o vyšetřování podvodů při přidělování obecních bytů svého známého, který pracuje na radnici Brno-střed.