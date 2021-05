Zlaté české paličky. Udržet bubeníkům rytmus pomáhá malá manufaktura

Než se dostane do rukou bubeníka, třicetkrát ji musí někdo vzít do ruky. A pak zvážit, změřit, usušit, ohoblovat, vybrousit, nalakovat, označit a zabalit. Život paličky ale není jepičí. Naopak, její odolnost musí být stoprocentní – a to umí zaručit jen ruční výroba. Automatický stroj to nesvede a na světě je jen málo firem, které to dovedou. Patří mezi ně i malá manufaktura na jihu Čech. Jak vypadá ruční výroba bubenických paliček v českých podmínkách, odhaluje obrazová galerie.