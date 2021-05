Sčítání lidu končí, poslední možnost vyplnit formulář mají lidé v úterý

Povinnost zapojit se do sčítání mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad devadesát dnů a také ti, kterým byl v Česku udělen azyl. Podle odhadů Rojíčka bylo do pondělního večera odevzdáno asi 4,7 milionu formulářů, přičemž 9 z 10 bylo odevzdáno v elektronické podobě. Očekává, že celkem jich bude zhruba 4,8 milionu.

Upozornil ale, že v tuto chvíli úřad nevidí do formulářů a tudíž neví, kolik osob je v jednotlivých formulářích sečteno. Každý formulář by měl zahrnovat celou domácnost. „Budou tam nějaké duplicity, někteří členové se vyplnili dvakrát,“ očekává ovšem předseda statistiků.

Elektronický sčítací systém podle Rojíčka počítá i s případem, kdy člověk bude vyplňovat formulář těsně před půlnocí. „Pokud se někdo ještě před půlnocí přihlásí a nebude obnovovat prohlížeč, tak by se měl v pohodě stihnout sečíst. Budou tam asi čtyři hodiny, po které ho systém udrží ve formuláři,“ vysvětlil. Úderem půlnoci se nicméně možnost přihlášení uzavře.

Také písemný formulář je třeba odevzdat během úterka, podle Rojíčka ale i mírní opozdilci vyváznou bez postihu. „Několik dnů trvá, než to pošta zpracuje, průběžně to vyndavá z poštovních schránek, potom dochází ke zpracování formulářů a podobně, než se dostanou do fáze digitalizace. Co se tento týden objeví ve schránkách, pošta bude průběžně zpracovávat. Ideální by bylo, pokud to tam občané stihnou dnes (v úterý) hodit, ale budeme tolerantní, pokud ještě v příštích dnech se to objeví ve schránkách,“ shrnul. Zároveň zdůraznil, že elektronický formulář po půlnoci již nebude přístupný.

Ředitel Odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ Robert Šanda uvedl, že také bude ještě několik dní dobíhat lhůta, po kterou se budou formuláře sbírat. Případné podněty týkající se lidí, kteří formulář neodevzdali, podle něj budou řešit příslušné úřady obce s rozšířenou působností.

Potrvá to ovšem delší dobu – obecní úřady dostanou od statitiků informace o nesečtených lidech až poté, co ČSÚ zdigitalizuje údaje z listinných formulářů a propojí získané údaje s databázemi. „Pak je teprve budeme schopni identifikovat,“ upřesnil Marek Rojíček.