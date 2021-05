Tendr na BVP může pokračovat, větší zapojení českého průmyslu vláda neřešila

Obrana se loni na konci května rozhodla prodloužit termín dodávek poptávaných vozidel o dva roky, poslední techniku by vojáci měli dostat v roce 2027. Zároveň se změnilo financování, které bylo prodlouženo na sedm let do roku 2028. Důvodem byly dopady pandemie koronaviru. Plánované platby se rozloží na více let, a tedy se i sníží zatížení rozpočtu ministerstva v některých letech. Po pondělním schválení materiálu chce úřad třem vybraným dodavatelům zaslat žádost o podání oficiální nabídky.

S podmínkami tendru nesouhlasilo ministerstvo průmyslu a obchodu, které požadovalo, aby BVP byla vyrobena v Česku. Navrhlo vznik podniku, který by většinově vlastnil stát. „Nebyl to bod k rozpravě, ani s usnesením, byl jen pro informaci. Vláda ji přijala a tím to skončilo. Náš rozpor se neřešil,“ řekl novinářům Havlíček.

Spor je především o požadované zapojení českého obranného průmyslu do zakázky asi za 50 miliard korun. Vláda již v roce 2018 schválila, že po vítězi tendru bude požadovat, aby byly české firmy do výroby zapojeny minimálně ze 40 procent. MPO se nyní tato výše zdá nízká a požadovalo změnu. Chtělo, aby se na českém území vozidla vyrobila celá, a to v podniku většinově vlastněném státem.

„My si za tím stále stojíme, z našeho pohledu by to bylo lepší,“ řekl Havlíček. Resort podle něj považoval za nutné na svůj názor upozornit. „Respektujeme, pokud bude mít ministerstvo obrany jiný názor a bude chtít dokončit výběrové řízení v současném stavu,“ řekl.