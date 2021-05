V době koronaviru se rozhodl pomáhat na vlastní pěst. Vojtěch Sedláček půjčuje bezúročně lidem v nouzi

„Rozšířil to mezi své známé a celá řada lidí tam poslala peníze, je to pomoc od člověka k člověku, nikoliv prostřednictvím státu. Taky proto to je tak rychlé. Dnes už je třicet lidí, kteří bydlí, pracují, jsou součástí normálního provozu. Ti lidé by jinak byli pod mostem,“ popisuje dramaturg a Sedláčkův přítel Jan Štern.

Nejistota splacení

Ne všichni klienti jsou ale tak spolehliví. Své dluhy nesplácí asi třetina. Vojtěch Sedláček na to má svou filozofii a dívá se na věc z té lepší stránky: „Ten člověk mě nemůže okrást, je v krajní nouzi. Jestliže vám dvě třetiny těch lidí vrací, ač jsou v téhle situaci, tak to vypovídá o jejich dobrých úmyslech.“

Pomáhat lidem k němu prostě patří. V osmdesátých letech pracoval jako dobrovolný učitel s dětmi v Jedličkově ústavu. Před sedmi lety založil projekt Nejdřív střecha, který pomáhá najít bydlení bezdomovcům. Získal za něj cenu Via Bona. Bezdomovcům a lidem s handicapem dává i práci.

„Má 25 let organizace, které zaměstnávají invalidy, tak i handicapované sociálně a zaměstnává několik desítek lidí po desítky let. On ty lidi zapojí do normálního života,“ popisuje Jan Štern.

„Já si myslím, že to je anděl. Vůbec jsem nevěděla, kdo to je pan Sedláček, tak jsem si ho vygooglila a myslím si, že toho hodně dokázal. Chtěla bych se s ním setkat. Vždycky, když jsme spolu komunikovali po mailu, tak mi napsal srdečně, což mě hrozně zahřálo u srdce,“ vzpomíná Marie Horváthová.

„Moc děkuji za nás za rodinu, že nám takhle rychle pomohl. A jak říká manželka, pokud by on potřeboval pomoct s něčím, může se na nás obrátit. Velice rádi pomůžeme,“ děkuje Petr Ščuka.

Vojtěch Sedláček si poděkování od lidí, kterým pomohl, váží. Slova chvály prý ale nepotřebuje. „Ten člověk je v zoufalé situaci, tak co vám má líbat ruce? Když to řeknu natvrdo, tak je to vlastně moje výhoda, že mu můžu pomoct. Že nejsem v jeho situaci, vždyť by to mohlo být taky obráceně,“ je si vědom dobrodinec.