D1 u Humpolce čekají krátké noční uzavírky, v sobotu směrem na Prahu, v neděli na Brno

V minulosti se na noc zavírala dálnice D1 kvůli bourání mostů, tentokrát je to kvůli nové stavbě. Ekodukt, kvůli kterému se dálnice zavírá, na 94. kilometru již stojí, je však potřeba nad každým jízdním pásem odstřihnout a odstranit 25 ocelových lan.

Na noc z pátku na sobotu naplánovali silničáři pět dvacetiminutových uzavírek dálnice ve směru na Prahu, a to v čase od 23 do 5 hodin. V noci ze soboty na neděli se několikrát uzavře směr na Brno, a to mezi 0:00 a 6:00. „Zastavení provozu bude realizováno ve spolupráci se specializovanou firmou, kdy nejprve bude doprava zúžena do jednoho pruhu v daném směru,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.