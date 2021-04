Vláda znovu omezila obchod a služby. Reagovala tak na čtvrteční rozsudek

Havlíček ve čtvrtek řekl, že negativní test při vstupu do služeb bude moci nahradit potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech.

Vybrané služby spojené s péči o tělo jako kadeřnictví, pedikúra nebo masáže budou moci podle čtvrtečního rozhodnutí vlády obnovit provoz od 3. května. Detaily pravidel pro otevření by měla vláda upřesnit v pondělí. Fungovat by měl režim jeden na jednoho.

Při prokázání se u vstupu do vybraných služeb bude podle Arenbergera platit profesionálně odebraný PCR test na koronavirus sedm dnů, odborně provedený antigenní test tři dny. U amatérsky provedených testů bude platnost spíše jednorázová. „I v souladu se zahraničními publikacemi jsme nastavovali pravidla, jakým způsobem budeme tyto testy posuzovat,“ upozornil Arenberger.

Chce, aby sněmovna mimo jiné konstatovala, že současné uzavření maloobchodu je protiprávní a neodpovídá znění pandemického zákona. Otevření maloobchodních provozoven po vládě požadují také poslanci SPD a hnutí Trikolóra. Klub SPD chce po vládě navíc i to, aby neprodleně zajistila otevření služeb včetně gastronomických jen při základních opatřeních.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík naopak prohlásil, že vláda jednala nezákonně a soudem zamítnutým opatřením překročila své kompetence, které si podle něj vymyslela. Označil to za krátkozraké a varoval, že to bude stát spoustu peněz na odškodnění. Argument, že není možné otevřít obchody kvůli epidemii, nyní absolutně neobstojí, uvedl.

Arenberger už ve čtvrtek rovněž avizoval, že resort vynechá pravidla zakazující hromadný zpěv nebo vyžadující sezení při bohoslužbách. Zásahy do liturgických forem náboženských projevů soud totiž odmítl. Nová verze opatření obecně uvádí, že koná-li se jakékoliv shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, účastníci musí dodržovat rozestupy, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.

Soud zkritizoval také některá dílčí ustanovení opatření. Například uvedl, že omezování počtu lidí na akcích se nesmí týkat rodinných setkání, návštěv rodičů či sourozenců. Ministerstvo podle Arenbergera souhlasí s úzkou definicí pojmu hromadné akce. „Nepředpokládali jsme, že by to mohlo dopadat na návštěvy rodičů nebo sourozenců. To se nepovažuje za organizované akce,“ dodal.