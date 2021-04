ŽIVĚ: Sněmovna má na programu exekuce, přela se i o Hamáčkovu cestu do Moskvy

V exekuční novele dolní komora zřejmě schválí zastavování dlouholetých bezvýsledných exekucí, částečné omezení zabavování movitých věcí nebo vypořádání některých dluhů z minulosti. Souboj se opět svede o místní příslušnost exekutorů. Ústavně-právní výbor její zavedení nedoporučil.

V zákonu zvaném „lex Dukovany“ chce část opozice zakotvit bezpečnostní pojistky k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny mířící proti ruským a čínským firmám. Sněmovna schvalování předlohy již několikrát nedokončila. Zda se k ní v pátek dostane, není jisté.

U prodloužení zákonné dovolené o jeden týden kritici poukazují na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s koronavirovou krizí. Zastánci argumentují tím, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní pracovníky podle nich nynější úprava poškozuje.

Výhrady k Hamáčkově misi

Úvod schůze se nesl ve znamení zahraničněpolitických debat, když se opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 snažily prosadit sněmovní debatu o pondělní cestě vicepremiéra Hamáčka do Moskvy. V Rusku má jednat o vakcíně Sputnik V.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek poukazoval na to, že dialog mezi Českem a Ruskem zůstal na mrtvém bodě a diplomatické vztahy nefungují. Místopředsedkyně frakce ODS Jana Černochová označila Sputnik V za geopolitický nástroj Ruska. Tázala se, proč se vláda nesnaží získat více vakcín, které už certifikovala Evropská léková agentura.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila Hamáčkovu cestu za vážné bezpečnostní ohrožení českých zájmů. Opoziční politici zpochybňovali také to, že v delegaci má být bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle Piráta Jana Lipavského jde o agenta ruského vlivu.

Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik nadnesl, že sněmovna by si mohla vyslechnout informaci o Hamáčkově cestě do Moskvy až potom, co se vrátí. Na páteční jednání dolní komory se téma nakonec prosadit nepodařilo.