Dluhová poradkyně: první krok k řešení problému je začít o něm mluvit

Rezervy už řada lidí vyčerpala během první vlny koronaviru

Dodává, že řada lidí vyčerpala své rezervy už na začátku roku, při první vlně pandemie, a tak v tuto chvíli spíše přemýšlí, kde si případně půjčí na další dobu. Pokud k tomu opravdu dojde, tak by si měli podle ní určitě dát pozor na to, co využijí. „Snažila bych se využít podpory a solidarity lidí kolem sebe, a pokud to nejde, vybírala bych si produkt, který je pro mě nejbezpečnější s ohledem na to, zda budu schopna to také hradit,“ uvedla.

Připomíná také to, že problém s dluhovou zátěží obyvatel v Česku trvá už řadu let. „Velkou řadu let i řešíme následky předešlých zákonů, které neupravovaly trh s půjčkami, máme tady skoro osm set tisíc lidí v exekuci. A pandemie covidu jen problém zostřuje a do problémů dostává širší spekturum lidí,“ dodává.

Důležité podle ní je, aby se lidé obrátili na odborníky opravdu co nejdříve nebo případně zahájili neprodleně komunikaci s věřiteli. „Zejména pokud mi hrozí, že bude vydán nějaký rozsudek rozhodnutí, nebo nějaká upomínka, která zásadně ovlivní mou pohlednávku, tedy čím dříve, tím lépe. Dá se pak lépe s věřiteli komunikovat,“ vysvětluje. Brzké spojení s nimi považuje za zásadní, protože je možné pak vyjednat například mírnější podmínky pro splácení dluhu.