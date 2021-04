Svět knihy se odsouvá na září, Češi však od pondělí mohou vyrazit do knihoven

Svět knihy se bude se konat na Výstavišti Praha v Holešovicích od 23. do 26. září. Organizátoři věřili, že by akce mohla proběhnout v červnu, chyběla jim ale pravidla, kterými by se mohli řídit. „V tuto chvíli už musíme začít s ostrou přípravou, takže nemůžeme čekat na to, jestli pravidla třeba budou schválena,“ řekl ředitel Radovan Auer.

On-line podoba pro veletrh, který čítá přes 800 programových akcí, není podle Auera ideální. „Hlavní přidanou hodnotou akce jsou právě osobní setkání, ať už čtenářů s autory, nebo nakladatelů s agenty,“ vysvětluje s tím, že ale přesto počítá, že bude část programu streamovat. Pořadatelé také připomínají, že zatímco v Česku se epidemická situace v posledních dnech vyvíjí pozitivně, v jiných evropských státech právě kulminuje, což do značné míry limituje zvaní zahraničních hostů i vystavovatelů.

Loňský ročník Světa knihy byl zrušený, jako čestný host se na něm mělo představit Polsko. Část „polského“ programu se organizátoři budou snažit představit i v září, nicméně novým čestným hostem se stane Francie. Hlavní téma akce má název Můj domov je v jazyce. „V rámci čestného hosta Francie nás k tomu inspirovala osobnost Milana Kundery. Autorů, kteří ve svém životě změnili jazykovou příslušnost a začali tvořit literaturu v jiném jazyce, je ale samozřejmě více,“ uvádí Auer.