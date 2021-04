Cestovní kanceláře se chystají na turistickou sezonu. Za hranice plánuje vyrazit až milion Čechů

EU o finální podobě cestovního dokumentu stále jedná, a to i se zeměmi jako Spojené státy, Izrael, Norsko, ale i Británie, Švýcarsko nebo Island. Definitivní podobu schválí členské země a Evropský parlament před prázdninami.

To, jak se bude vyvíjet turistická sezona, závisí na budoucím průběhu koronavirové pandemie a očkování. Klíčem k volnému cestování budou takzvané covidové pasy, ve kterých by občané EU měli mít zapsané buď prodělané očkování, výsledek negativního testu nebo množství protilátek.

Pojišťovna Slavia například už začala vyplácet peníze za neuskutečněné zájezdy klientům cestovní kanceláře Firo Tour. Společnost sice zatím úpadek nevyhlásila, podle pojišťovny ale není schopna plnit své závazky. Peníze by měli získat zpět klienti, kteří na ně mají nárok například kvůli seniorskému věku nebo jsou držiteli voucheru. Někteří z nich na pojistné plnění čekají skoro rok.

Projekt covidových pasů už stihlo spustit Dánsko. Dokument je tam součástí takzvané digitální identity, což znamená, že je spárovaný s občanským průkazem. Estonsko oproti tomu plánuje do konce měsíce rozeslat lidem do mobilů QR kód. V Izraeli pro změnu předkládají vytištěný formulář nebo ukazují kód ve speciální aplikaci. Obyvatelé si ale stěžují na problémy při získávání pasů i pokusy o zfalšování dat v telefonech.

Pasy ve zmíněných zemích usnadní cestování, a to i do ciziny. Měly by lidem umožnit také návštěvu restaurací, divadel a třeba i hromadných akcí.