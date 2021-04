Vakcínu mohou dostat i mladiství od šestnácti let, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje

Matyáš Lesonický se stejně jako jeho spolužáci teď učí doma. Jinak by to v případě sedmnáctiletého studenta ale ani nešlo. Loni v prosinci podstoupil kvůli vrozené vadě transplantaci srdce.

„Na konci června minulého roku jsem si došel pro vysvědčení a to bylo naposledy, co jsem byl venku,“ říká Matyáš. Mimo domov byl jen, když potřeboval do nemocnice. „My se opravdu snažíme vyvarovat tomu, aby se nakazil, pro něj by to mohlo mít fatální následky,“ vysvětluje jeho maminka.

Její syn i někteří další mladiství před pár dny vzhledem ke zdravotnímu stavu dostali možnost se zaregistrovat k očkování. Samotný Matyáš vakcínu vítá. „Těším se, že už nemusím být tolik chráněný a že budu moci někam jít nebo někdo jít k nám,“ popisuje.