V nemocnicích se musí rozvolňovat, říká Arenberger. Bylo by také podle něj dobré mít část výroby vakcín v Česku

Prezident Miloš Zeman při jmenování Petra Arenbergera ministrem zdravotnictví zmínil, že jeho předchůdce Jan Blatný (za ANO) blokoval vakcíny proti covidu z Ruska a Číny. Exministr je spolu s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou spoluzodpovědný za ty, kteří kvůli nedostatku vakcín v zemi zemřeli, řekl prezident.

Arenberger v souvislosti s tím uvedl, že by „takto striktní“ jako hlava státu nebyl. „Samozřejmě pan prezident rád říká věci, které jsou potom do diskuze a mluví se o nich. A to je určitě správně,“ dodal nový šéf resortu zdravotnictví. Arenberger dříve uvedl, že zatím nevidí důvod, proč by Storová, kterou prezident zmínil, měla skončit. To potvrdil i v rozhovoru pro Události, komentáře.

„Nejsem střelec lidí na vysokých postech, spíš hledám řešení. Není to o personálních změnách, ale je to hlavně o tom, abychom našli možnosti, které stávající legislativa umožňuje,“ poznamenal Arenberger.

Velké personální šachy v resortu tak Arenberger po svém nástupu na ministerský post a priori neplánuje. „Řada lidí odešla ještě předtím, než jsem nastoupil – nebylo to kvůli mně,“ řekl. Spíše by schopné lidi na ministerstvo přijímal, než propouštěl, dodal. Slíbil ale, že se s novými spolupracovníky spojí a „popovídá si s nimi o dalších perspektivách“.