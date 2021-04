Test bude primárně nutný při návratu do Česka ze zemí s největším rizikem, ministerstvo upravilo podmínky

Do této kategorie patří menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, například je mezi nimi i Británie. Od pondělí 5. dubna se do této kategorie nově přesunou také dosud červené Nizozemsko a Belgie.

Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy se bude test před návratem do republiky vyžadovat jen při použití veřejné dopravy.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v tiskové zprávě zopakoval, že člověk nakažený covidem-19 může za cestu letadlem nakazit deset až 20 lidí. „Ti pak mohou nákazu šířit v zemi, ve které vystoupí. Považujeme proto za nezbytné, aby se osoby testovaly už před vstupem na území České republiky, to znamená před nástupem do dopravního prostředku,“ vysvětlil.

Izolace a PCR test po návratu

Součástí opatření zůstává také povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději do pěti dnů po návratu do Česka. Do té doby musí být dotyčná osoba v izolaci. Opatření nadále vyžaduje vyplnění příjezdového formuláře, což neplatí jen pro zelené země s nízkým rizikem nákazy.

„Kromě toho jsou z preventivních důvodů osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, povinné nosit po dobu 14 dnů všude mimo domov respirátor. A to i ve venkovních prostorech,“ doplnil úřad.